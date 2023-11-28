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Ветеран UFC Метт Браун о бое Томпсон – Рахмонов: «Шавкат будет сокращать дистанцию между ними, оказывать мощное давление, действовать агрессивно и задаст ему хорошую трепку»

Ветеран ММА из США Мэтт Браун поделился мнением о бое между Стивеном Томпсоном и Шавкатом Рахмоновым: «Вандербой» — один из тех ребят, с которыми нужно драться правильно, в противном случае он вас достанет.

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