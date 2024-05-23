Президент Финляндии надеется, что в стране примут закон, который откроет границу с Россией

Заявление сделал Александер Стубб Финский президент Александер Стубб надеется, что законопроект, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с РФ и, по мнению юристов, противоречащий международным обязательствам Финляндии в области прав человека, будет принят парламентом Суоми.
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