Президент Финляндии надеется, что в стране примут закон, который откроет границу с Россией

Заявление сделал Александер Стубб Финский президент Александер Стубб надеется, что законопроект, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с РФ и, по мнению юристов, противоречащий международным обязательствам Финляндии в области прав человека, будет принят парламентом Суоми.