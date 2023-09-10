Спички - не игрушка

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  • Игорь Джанти
    В  России есть свои армяне  , которые выросли здесь , не все  они патриоты России , конечно , но в любом случае сейча...За головой Пашиня...
  • Tania Еременко
    Неужели в Армении нет своих мудрых товарищей, которые могли бы сбить рога этому не го дяю?За головой Пашиня...
  • Игорь Джанти
    Вероятно , это последний шанс сохранить свое влияние и российскую  базу в Армении , но скорее всего эти слухи инициир...За головой Пашиня...

НА ЗАПАДЕ ПРИЗНАЛИ КАТАСТРОФУ ВСУ: ДОКТРИНЫ НАТО НЕ РАБОТАЮТ, ТЕХНИКА ГОРИТ, ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

НА ЗАПАДЕ ПРИЗНАЛИ КАТАСТРОФУ ВСУ: ДОКТРИНЫ НАТО НЕ РАБОТАЮТ, ТЕХНИКА ГОРИТ, ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

ФОТО: HENNADII MINCHENKO/GLOBALLOOKPRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил статистику украинских потерь.

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Комментарии
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Владимир Терентьев
&quot;&quot;Просить о мире — означает для США признать своё поражение. Им надо, чтобы Москва была инициатором...&quot;&quot;        Почему бы не стать &quot;инициатором&quot;  и не предложить отойти ВСУ на линию Винница - Житомир - Овруч? Оставив без боя Одессу, Николаев, Херсон, Харьков и др....и заключить перемирие....?              Мы то чего боимся? Давайте предлагать, даже ради интереса - что ответят?  Предлагать - не значит жениться.
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8 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Все рассуждения о ходе или текущих результатах СВО можно изложить в 3-х предложения: 1. В России основными военными доктринами являются фронтально-оборонительная и фронтально-наступательная, с прорывами в межвойсковых стыках у противника. 2. У америкосов и европейцев основными военными доктринами являются ударно-механизированные клинья (без образования широких фронтов) и ударно-экспедиционные корпуса, в случае захвата столиц завоевываемых государств. 3. Чтобы прорвать глубоко эшелонированную фронтальную оборону нужно иметь ударно-механизированные корпуса с многократным техническим превосходством над обороняющимися. Вот этого и не видно!
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7 час.

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