НА ЗАПАДЕ ПРИЗНАЛИ КАТАСТРОФУ ВСУ: ДОКТРИНЫ НАТО НЕ РАБОТАЮТ, ТЕХНИКА ГОРИТ, ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

""Просить о мире — означает для США признать своё поражение. Им надо, чтобы Москва была инициатором..."" Почему бы не стать "инициатором" и не предложить отойти ВСУ на линию Винница - Житомир - Овруч? Оставив без боя Одессу, Николаев, Херсон, Харьков и др....и заключить перемирие....? Мы то чего боимся? Давайте предлагать, даже ради интереса - что ответят? Предлагать - не значит жениться.

ВЗ

Вячеслав Зязев

Все рассуждения о ходе или текущих результатах СВО можно изложить в 3-х предложения: 1. В России основными военными доктринами являются фронтально-оборонительная и фронтально-наступательная, с прорывами в межвойсковых стыках у противника. 2. У америкосов и европейцев основными военными доктринами являются ударно-механизированные клинья (без образования широких фронтов) и ударно-экспедиционные корпуса, в случае захвата столиц завоевываемых государств. 3. Чтобы прорвать глубоко эшелонированную фронтальную оборону нужно иметь ударно-механизированные корпуса с многократным техническим превосходством над обороняющимися. Вот этого и не видно!