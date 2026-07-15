Глава ЕК пообещала Киеву безопасные заводы в ЕС для сборки дронов, бьющих по РФ

Евросоюз и Украина подписали соглашение о производстве ударных беспилотников на территории стран ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские предприятия будут выпускать дроны для нужд украинской армии.
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