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Глава ЕК пообещала Киеву безопасные заводы в ЕС для сборки дронов, бьющих по РФ

Глава ЕК пообещала Киеву безопасные заводы в ЕС для сборки дронов, бьющих по РФ

Евросоюз и Украина подписали соглашение о производстве ударных беспилотников на территории стран ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские предприятия будут выпускать дроны для нужд украинской армии.

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