В США допустили удар по Ирану в любое время и в любом месте

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любой точке, поскольку исламская республика якобы не обладает достаточным оборонительным потенциалом.
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