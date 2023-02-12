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Скобрев о Костомарове: «В сознание его приводят периодически, все больше и больше. Говорить толком не может, шевелит губами, ворочается»

Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал последние новости о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

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