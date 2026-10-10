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Мы соседи по планете

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Отец есть, но не для государства: как указ 1944 года лишил миллионы детей отцов

Отец есть, но не для государства: как указ 1944 года лишил миллионы детей отцов

С 1944 по 1968 год в свидетельствах о рождении миллионов советских детей стоял прочерк в графе «отец».

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