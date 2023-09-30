Как сохранить лук на зиму

3 ОТЛИЧНЫХ РЕЦЕПТА ПРОСТЫХ ДОМАШНИХ ЗАГОТОВОК Заготовка лука на зиму не такая уж странная идея. Конечно, лук, в отличие от персиков и клубники, зимой с прилавков не исчезнет и не будет стоить как красная икра, но все-таки решитесь и закройте баночку по одному из представленных ниже рецептов.