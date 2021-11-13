Хакнем

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В чём заключается высшая степень мудрости

В чём заключается высшая степень мудрости

Обстоятельства меняются постоянно. И как в этом вечном шторме раз за разом принимать грамотные решения? Сегодня в рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем®️ — Даниель Дефо: О высшей мудрости.

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