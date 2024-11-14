Харрис разозлила демократов отказом прийти на самый популярный подкаст в США

В Демократической партии США назвали ошибкой отказ действующего вице-президента США и проигравшего на выборах кандидата в президенты Камалы Харрис прийти на подкаст бывшего бойца и комментатора UFC Джо Рогана.
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