COVID-19 распространяется стремительно: за сутки еще 399 заболевших и трое умерших

За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 399 новых случаев коронавируса. Три человека не справились с опасной инфекцией.
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