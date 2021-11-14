COVID-19 распространяется стремительно: за сутки еще 399 заболевших и трое умерших

COVID-19 распространяется стремительно: за сутки еще 399 заболевших и трое умерших

За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 399 новых случаев коронавируса. Три человека не справились с опасной инфекцией.

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