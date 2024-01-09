Киевских фанатиков с Банковской вынуждены отрезвлять в Генштабе ВСУ и в Польше Константин Ольшанский На фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Российская армия завершает 2023 год под аккомпанемент военных побед, пишет Центр восточноевропейских исследований (OSW) из Польши.