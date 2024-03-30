Выяснено, кого не допустят до сдачи экзамена на водительские права

Ученики автошкол, которые не получили заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии