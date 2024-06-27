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«Ахмат» подписал 33-летнего Жирова из «Балтики» по схеме «1+1»

«Ахмат» подписал 33-летнего Жирова из «Балтики» по схеме «1+1»

В соглашении предусмотрена опция продления еще на один сезон. 33-летний защитник провел минувший сезон в «Балтике».

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