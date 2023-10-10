Полковник Макгрегор: В результате ошибок США, Россия создала в Европе самую грозную армию

Экс-советник главы Пентагона офицер Дуглас Макгрегор, выступил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official и сообщил о том, что в результате СВО, Москве удалось создать самую боеспособную и мощную армию не только в Европе, но возможно и мире.
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