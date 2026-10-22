Хуситы заявили о масштабных ударах по военным, нефтяным и транспортным объектам Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, в результате атаки поражены сразу четыре объекта: ► здание Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде; ► международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме; ► объект нефтяной компании Saudi Aramco в Янбу; ► международный аэропорт в Абхе.