Хуситы заявили о масштабных ударах по военным, нефтяным и транспортным объектам Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, в результате атаки поражены сразу четыре объекта: ► здание Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде; ► международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме; ► объект нефтяной компании Saudi Aramco в Янбу; ► международный аэропорт в Абхе.
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