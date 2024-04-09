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Китай

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Китай и США достигли важных договоренностей по вопросам экономического и финансового сотрудничества -- замминистра финансов КНР

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Китай и США достигли важных договоренностей по вопросам экономического и финансового сотрудничества после углубленных консультаций и обсуждений в ходе визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай.

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