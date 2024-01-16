Ижевск. Удмуртия. Новый корпус Столичного лицея в Ижевске получит лицензию в июне 2024 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада Госсовету республики в ходе внеочередной XII сессии.
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