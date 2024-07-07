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«Это круче, чем фейерверк»: Константин Шестаков рассказал о завершении Дня города

«Это круче, чем фейерверк»: Константин Шестаков рассказал о завершении Дня города

На этот раз салюта не было. Масштабное празднование Дня города завершилось необычным фаер-шоу. Артисты на флайбордах – специальных устройствах для экстремальных водных развлечений – поднялись вверх над бухтой Золотой Рог.

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