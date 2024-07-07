«Это круче, чем фейерверк»: Константин Шестаков рассказал о завершении Дня города

На этот раз салюта не было. Масштабное празднование Дня города завершилось необычным фаер-шоу. Артисты на флайбордах – специальных устройствах для экстремальных водных развлечений – поднялись вверх над бухтой Золотой Рог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии