Медицинская конфликтология становится все более востребованной Медицинская конфликтология становится одним из наиболее востребованных направлений повышения квалификации врачей Согласно статистике Всероссийского союза страховщиков, в 2021 году количество жалоб пациентов на качество оказания медицинских услуг продолжило расти: так, число желающих сменить врача или медицинскую организацию в этом и прошлом году выросло на 40-50 тысяч по сравнению с 2018-2019 годами.