Европа согласна на новые репрессии в отношении российского “теневого флота”, сообщает Bloomberg. Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о борьбе с так называемым “теневым флотом” нефтяных танкеров, используемых Россией для обхода международных санкций, заявив, что 44 европейские страны одобрили этот план на встрече Европейского политического сообщества, проходившей в Великобритании.