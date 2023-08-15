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«Марсель» вылетел из Лиги чемпионов, уступив по пенальти «Панатинаикосу»

«Марсель» вылетел из Лиги чемпионов, уступив по пенальти «Панатинаикосу»

«Марсель» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии квалификационного раунда. В Марселе, на арене «Велодром», завершился ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором местная одноименная команда принимала «Панатинаикос».

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