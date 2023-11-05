Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Исправительные работы в России

Исправительные работы в России

Как верно писал Карл Маркс, жестокие наказания не работают. Цитирую из его статьи «Смертная казнь», опубликованной в Нью-Йорк Дейли Трибюн 18 февраля 1853 (ссылка):…весьма трудно, а, может быть, вообще невозможно, найти принцип, посредством которого можно было бы обосновать справедливость или целесообразность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией.

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