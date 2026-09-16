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Гастроэнтеролог Симаков: постоянный контроль еды может указывать на РПП

Гастроэнтеролог Симаков: постоянный контроль еды может указывать на РПП

Гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что постоянный контроль съеденного, сильный страх набрать вес и потеря веса без понятной причины могут быть признаками расстройства пищевого поведения (РПП).

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