Магнуссон о Дивееве: «Самый талантливый защитник в РПЛ. Он и Зайнутдинов заиграли бы в Серии А без проблем»

Хердюр Магнуссон считает, что Игорь Дивеев и Бахтиер Зайнутдинов могли бы заиграть в Серии А. «Дивеев – самый талантливый защитник в РПЛ.
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