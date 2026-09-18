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Аргументы и Факты

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ПВО за ночь уничтожила 629 украинских дронов

ПВО за ночь уничтожила 629 украинских дронов

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, за минувшую ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 629 беспилотных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве России.

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