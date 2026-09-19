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Татар-информ

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«Динамо-Ак Барс» сыграет с «Уралочкой» в Калининграде в рамках Кубка Легенд

«Динамо-Ак Барс» сыграет с «Уралочкой» в Калининграде в рамках Кубка Легенд

Фото: dinamo-kazan.com В Калининграде волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» встретятся с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области в рамках второго тура Кубка Легенд имени В.

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