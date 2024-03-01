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Миллиардеры в России с начала года стали богаче на $11 млрд

Миллиардеры в России с начала года стали богаче на $11 млрд

За первые два месяца 2024 года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на $11,084 млрд, больше всех прибавил экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (он вышел из числа совладельцев в марте 2022 года, подпав под санкции ЕС).

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