Миллиардеры в России с начала года стали богаче на $11 млрд

За первые два месяца 2024 года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на $11,084 млрд, больше всех прибавил экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (он вышел из числа совладельцев в марте 2022 года, подпав под санкции ЕС).