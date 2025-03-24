Два майора: #Сводка на утро 24 марта 2025 года

#Сводка на утро 24 марта 2025 годаВ Ростовской области ночью ПВО отразила массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, с также в Новошахтинске и на подлете к Ростову.