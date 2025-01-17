Великая Новоселка: мышеловка для ВСУ захлопнулась

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке фактически заблокирован. Такое положение дел в этом значимом для украинской обороны укрепрайоне подтверждают как российские, так и украинские источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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