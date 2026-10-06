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Газета.ру

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Лидер партии АдГ Вайдель: Мерц проводит политику в интересах Зеленского

Лидер партии АдГ Вайдель: Мерц проводит политику в интересах Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику против собственного народа, но в интересах Украины. Об этом в соцсети X написала сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

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