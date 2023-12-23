В Воронеже при поддержке Общественного совета Полицейский Дед Мороз исполнил новогоднюю мечту многодетной семьи

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» представители Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области помогли исполнить пожелания пятерых детей семьи Шишкиных.
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