´Неделя нулевого травматизма ´ и поддержка концепции ´VISION ZERO´.

Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) Концепция ´Vision Zero´ или ´Нулевой травматизм´ - это качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.