28,01,25 Часов Яр - Южный Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в окрестностях Часового Яра.
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28,01,25 Часов Яр - Южный Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в окрестностях Часового Яра.
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