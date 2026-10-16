Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России Герой России генерал-лейтенант Владимир Алексеев рассказал, что после ранения проходил лечение в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), где врачи спасли ему жизнь.