Tesla представила новый Roadster спустя девять лет после показа первого концепта. Презентация прошла в Техасе, рядом с базой SpaceX, и стала поводом раскрыть главные особенности будущего суперкара.
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