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arXiv: новая кибератака может подменять приложения в виртуальной реальности

arXiv: новая кибератака может подменять приложения в виртуальной реальности

Американские специалисты по кибербезопасности из Чикагского университета нашли уязвимость в устройствах виртуальной реальности (VR), которая позволяет хакерам получать доступ к личной информации без ведома пользователей.

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