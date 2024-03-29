arXiv: новая кибератака может подменять приложения в виртуальной реальности

Американские специалисты по кибербезопасности из Чикагского университета нашли уязвимость в устройствах виртуальной реальности (VR), которая позволяет хакерам получать доступ к личной информации без ведома пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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