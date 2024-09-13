Ракеты хуситов над Вашингтоном, горящие НПЗ в Польше? Последствия ударов вглубь РФ: как реально ответит Москва

Автор: Михаил Щипанов 10,5K прочтений СегодняВ запланированной на 14.09 встрече американского президента и английского премьера главная сенсация, видимо, будет заключаться в том, что публике спустя 18 дней вновь явят уходящего в политическое небытие Джо Байдена, который в последнее время настолько находился в тени, что у кое-кого зародилось сомнение в его физическом существовании.