Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников в зоне СВО

Заслуженный артист России Александр Маршал посетил с концертом ивановских десантников в зоне СВО. Он исполнил свои лучшие песни, зарядил бойцов эмоциями, поддержал боевой настрой, о чем 7 апреля рассказали в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии