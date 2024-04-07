Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников в зоне СВО

Заслуженный артист России Александр Маршал посетил с концертом ивановских десантников в зоне СВО. Он исполнил свои лучшие песни, зарядил бойцов эмоциями, поддержал боевой настрой, о чем 7 апреля рассказали в Минобороны РФ.