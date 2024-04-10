В приграничной Козинке практически не осталось улицы Мира

Губернатор Белгородской области пообещал восстановить памятник советским воинам в селе Глотово. Вячеслав Гладков рассказал, что объехал приграничный Грайворонский округ: город Грайворон, села Гора-Подол, Глотово и Козинка.
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