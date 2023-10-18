Зима не за горами: снег укутал вершину Зелёной в Шерегеше

Снег сегодня укутал вершину Зеленой в Шерегеше. В низовьях таких обильных осадков еще не было, а вот на верхней станции сектора Е – уже настоящая мечта сноубордиста! Волшебство, не иначе! Случиться ему, возможно, помогла особенная музыка: на горе установили металлофон.