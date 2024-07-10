Зеленский: армия России быстро учится, осваивает новые технологии

Российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые беспилотники и ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии