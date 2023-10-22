В Белом доме назрела паника из-за Путина — СМИ

Байден опустился до публичных оскорблений в адрес президента России, не пытаясь скрывать тревогуЗаявление американского лидера Джо Байдена о президенте Российской Федерации говорят о том, насколько подвержен панике Вашингтон.
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