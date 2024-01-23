Франция предоставит Украине «умные» авиабомбы AASM Hammer. Как они могут изменить ситуацию на фронте?

Автор фото, SAFRAN О статье Автор, Олег Черныш Должность, Украинская служба Би-би-си Президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о готовящейся передаче Украине «нескольких сотен» бомб класса «воздух — земля».
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