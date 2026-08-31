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Царьград

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«Что-нибудь получится»: Трамп оценил визит Силуанова в США

«Что-нибудь получится»: Трамп оценил визит Силуанова в США

Американский президент не исключил позитивных результатов от переговоров в Эшвилле.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп высказался относительно поездки главы Минфина России Антона Силуанова в Америку.

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