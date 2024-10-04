Опричнина-2024: Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?

Юрий Ильинов

Замыкание «кураховского котла», зачистка высотного района Торецка. Ситуация на фронтах СВО к 4 октября ВС РФ освободили первое село Изюмского района Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на утро 4 октября ситуация на различных направлениях СВО сложилась следующим образом: Угледарское направление На угледарском направлении российская армия пробивается со стороны Водяного к окраинам Богоявленки, до которой осталось 1,5–2 км. Главная цель — успеть замкнуть кураховский котел с юга и окружить там гарнизон в разы больший, чем был в Угледаре. Также продвижение ВС РФ идет со стороны Пречистовки к Новоукраинке. Кураховское направление На кураховском направлении российские войска закрепились в центре Максимильяновки. Также ВС РФ зашли на восточную окраине села Островское, которое вплотную прилегает к Курахово. Красноармейское (покровское) направление На данный момент подразделения ВСУ оказались зажаты к западу от ж/д ветки в Цукурино. К северу от поселка ВС РФ двигаются на запад в направлении дороги на Покровск. Торецкое направление В Торецке завершена зачистка высотного района к востоку от шахты «Центральная». Идут тяжелые бои в Леонидовке. Сватовское направление На сватовском направлении северо-западе Макеевки ВС РФ атакуют вдоль дороги к Петровскому. Юго-западнее от него взята важная высота. Западнее Невского российские войска вплотную подошли к Новолюбовке. Купянское направление На данном участке фронта ВС РФ перерезали трассу Кругляковка-Берестовое. Официально освобождено село Вишневое. Это село стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района. Сейчас войска продвигаются к Боровой — еще одному важному логистическому центру группировки ВСУ.