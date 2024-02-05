В Магаданской области полицейские установили подозреваемых в покушении на кражу золотодобывающего оборудования

В дежурную часть Отделения МВД России по Ягоднинскому району поступило сообщение о том, что накануне ночью с территории золотодобывающего предприятия неизвестные пытались похитить имущество общей стоимостью почти 320 тысяч рублей.
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