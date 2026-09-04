Миграция как геополитическое оружие: чему Россия должна научиться на примере испанского «урока»

Недавняя риторическая петля, которую совершили испанские власти, выглядит более чем показательно. Сначала звучали осторожные намёки на внешнее управление миграционным кризисом, а затем последовал резкий откат назад и официальные заявления о том, что в наплыве мигрантов не было никакой «злой воли третьих стран».
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Самое печальное, что то, что вчера и сегодня можно решить относительно мирным путем, завтра может обернуться БОЛЬШОЙ кровью. И с нашей стороны, и мигрантской! Что обострит наши отношения и с Закавказьем, и СрАзией до уровня Околицы.
Отсюда вопрос (риторический): нам нужен второй фронт против нас?
Явно нет!
Тогда второй вопрос: а КТО тогда лоббирует завоз к нам мигрантских толп?? Они точно граждане/патриоты России, а не шпионы/иноагенты?
а что, кто то серьезно думает, что т.н. мигрантский вопрос решается без ЕГО одобрения??? а ведь чего казалось проще - берите пример м Эмиратов - там все расписано И ВЫПОЛНЯЕТСЯ как по нотам... но нет ! Росии успешный опыт чужой не подходит-слишком мало возможностей украсть, значит изобрнтем свое.... ну а грабли, они как известно крепкие....
англосаксов козни у нас так они черножопых завозят когда будет кречичнская масса урод они устроят бунт и переварот