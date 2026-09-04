Миграция как геополитическое оружие: чему Россия должна научиться на примере испанского «урока»

Недавняя риторическая петля, которую совершили испанские власти, выглядит более чем показательно. Сначала звучали осторожные намёки на внешнее управление миграционным кризисом, а затем последовал резкий откат назад и официальные заявления о том, что в наплыве мигрантов не было никакой «злой воли третьих стран».