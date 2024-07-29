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Орлов о «Каролине»: «Есть разочарование от прошлого сезона – вылетели во 2-м раунде плей-офф. Сделаем выводы, чтобы ментально и физически мы были еще лучше» 

– У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести. Потому что есть разочарование от прошлого сезона, от того, что мы вылетели во втором раунде плей-офф.

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