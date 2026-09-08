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Татар-информ

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Продолжительность светового дня в Казани за сентябрь сократится на 2 часа

Продолжительность светового дня в Казани за сентябрь сократится на 2 часа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Продолжительность светового дня в Казани в сентябре сократится более чем на 2 часа.

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